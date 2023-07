Caso Stênio Garcia: harmonização facial pode causar septicemia?

O ator Stênio Garcia foi internado, no último sábado (1º), para tratar um quadro de septicemia aguda três semanas após ter feito uma harmonização facial. A proximidade entre os eventos gerou dúvidas entre os internautas sobre uma possível conexão entre o procedimento estético e a infecção. Por isso, a pergunta que não quer calar: a harmonização facial pode causar septicemia?

VEJA MAIS

Segundo o infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Julival Ribeiro, há a possibilidade da conexão, mas ela é considerada baixa. Em entrevista ao portal Metrópoles, o médico explicou que qualquer infecção a depender da gravidade, se não for tratada, pode levar a um quadro mais grave, como no caso da sepse.

“Mas é preciso conhecer o caso de perto para uma avaliação”, acrescentou ao site.

Ainda de acordo com os especialistas, quadros de infecções não são comuns em procedimentos estéticos se comprados com ferimentos ou cirurgias. Mas, ainda, sim, há risco de contaminação.

“A harmonização pode causar uma infecção, geralmente na pele. A septicemia pode ser resultado de uma infecção em qualquer lugar do corpo, então temos que saber qual foi o foco e poder preparar o tratamento com o uso dos antibióticos”, disse o infectologista do Hospital Santa Lúcia Werciley Junior.

A harmonização pode causar infecção quando produtos usados no paciente estavam contaminados ou se os cuidados após o procedimento não tiverem sido feitos de forma certa.

No caso de Stênio Garcia, os médicos ainda estão investigando o que pode ter causa a infecção no ator. Ele já realizou vários exames, como tomografias do crânio e do pulmão para detectar a causa, e está sendo medicado com antibiótico