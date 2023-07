Stênio Garcia: Saiba o que é septicemia, infecção generalizada que levou ator à internação

A septicemia, infecção generalizada que levou o ator Stênio Garcia, de 91 anos, à internação neste sábado (1º), também conhecida como sepse, é a inflamação exagerada do corpo quando há uma infecção por bactérias, fungos ou vírus, o que leva a alterações no funcionamento de órgãos.

Geralmente, os sinais e sintomas de sepse incluem febre, diminuição da pressão arterial, respiração acelerada e confusão, mas podem variar de acordo com a gravidade da infecção, assim como a causa e o estado geral da pessoa.

Por ser uma condição grave, é importante que, sempre que existir suspeita de sepse, se vá imediatamente ao hospital, para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado, reduzindo o risco de complicações.

Quais os sintomas de septicemia?

Dentre os sintomas estão:

febre acima de 38 °C;

pressão arterial sistólica (máxima) inferior a 90 mmHg;

respiração rápida, com mais de 20 ciclos por minuto;

batimento cardíaco acelerado, com mais de 90 batimentos por minuto;

diminuição da quantidade de urina;

desmaio ou confusão mental.

Os sintomas da septicemia surgem muito rapidamente e são mais frequentes após uma cirurgia ou ao ter outra infecção no corpo. Quando a septicemia não é tratada inicialmente, o quadro pode se agravar para uma condição de choque séptico, onde existe maior disfunção do organismo e que é caracterizada por apresentar diminuição da pressão arterial que não responde à administração de soro na veia.

Quais as principais causas da septicemia?

A septicemia, ou sepse, pode surgir em qualquer pessoa que tenha uma infecção localizada que não é tratada, como infecção urinária, intestinal ou pneumonia, por exemplo. No entanto, é mais frequente em recém-nascidos, sendo conhecida como septicemia neonatal, ou em idosos, devido ao fato de terem o sistema imune mais enfraquecido.

Além disso, pessoas com queimaduras ou feridas graves, que utilizem sonda vesical e/ou que tenham o sistema imune enfraquecido por uma doença autoimune, também apresentam um elevado risco de desenvolver uma septicemia.

Como confirmar o diagnóstico?

O diagnóstico de septicemia deve ser sempre feito no hospital, sendo muito importante a avaliação clínica. Além disso, o médico também deverá pedir exames laboratoriais para avaliar vários parâmetros do sangue, entre os quais a quantidade de lactato sérico, a pressão parcial de oxigênio, a contagem de células sanguíneas e o índice de coagulação do sangue, por exemplo.

Entre os exames laboratoriais que ajudam no diagnóstico, está a hemocultura, que serve para ajudar a identificar o tipo de microrganismo que está causando a sepse, permitindo orientar melhor o tratamento.

Como tratar a septicemia?

O tratamento da septicemia deve ser feito em internamento no hospital e iniciado o mais rápido possível, por profissionais de saúde com experiência na assistência a pacientes criticamente doentes.

Uma vez que a maior parte dos casos de sepse é causada por bactérias, é comum que o tratamento seja iniciado com a administração de um antibiótico de amplo espectro diretamente na veia para tentar controlar a infecção. Após a saída dos resultados das hemoculturas, o médico poderá alterar esse antibiótico para um mais específico, de forma a combater a infecção mais rapidamente.

Caso a infecção esteja sendo causada por fungos, vírus ou outro tipo de microrganismo, o antibiótico inicial também é interrompido e são administrados os remédios mais adequados.

Durante todo o tratamento é importante ainda fazer a reposição de líquidos no corpo para regular a pressão arterial. Assim, é administrado soro diretamente na veia e, em casos mais graves, podem ainda ser utilizados remédios vasopressores para manter a pressão arterial mais regulada.