Jovem tem pernas amputadas após comer resto de frango e macarrão; entenda o perigo

Um rapaz de 19 anos teve as pernas amputadas, após comer restos de comida guardados dentro da geladeira, na casa de um amigo, em New England, nos Estados Unidos. De acordo com amigos próximos à vítima, a refeição estava armazenada há um dia. O caso foi publicado em um artigo no New England Journal of Medicine.

VEJA MAIS

Tudo começou quando JC, como tem sido identificado, sentiu-se mal com dor no estômago e mal-estar, logo depois de comer sobras de um prato chinês feito com macarrão de ovo acompanhado de vegetais e carne, porco ou camarão. Além de frango e arroz.

Após ingerir os alimentos, o garoto começou a passar mal e apresentar ‘roxidão’ na pele. Ele foi encaminhado ao hospital com sintomas de fraqueza, dores musculares, dor torácica, falta de ar e rigidez de nuca. JC também apresentava febre, visão embaçada e pulso de 166 batimentos por minuto. Veja como a vítima ficou:

JC teve uma infecção causada pela bactéria Neiseria meningitidis (Reprodução/Redes sociais)

Após exames, o rapaz foi diagnosticado com uma infecção causada pela bactéria Neisseria meningitidis, que causa sepse, danificando os tecidos e órgãos do corpo. De acordo com a equipe médica, JC poderia ser prevenido se tivesse tomado as duas doses contra meningite meningocócica, porém, o garoto só tinha uma dose e não chegou a tomar a de reforço.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)