Paraense relata aparição de ratos em sushi de Belém

Na manhã desta sexta-feira (22), uma paraense relatou uma situação muito inusitada em sua rede social. Ela divulgou que na noite anterior foi jantar, acompanhada de seu namorado, em um restaurante de sushi em Belém, e que no momento em que eles estavam jantando, presenciaram a passagem de ratos caminhando no estabelecimento.

Ela também contou que viu funcionários do local comentarem entre si para tamparem as comidas, com o intuito dos ratos não passassem por cima dos alimentos. Indignada com a situação, eles se retiraram do restaurante.

A paraense, então, encaminhou mensagem para o perfil do estabelecimento contanto o ocorrido, e pasme, o restaurante respondeu que a aparição dos roedores é culpa dos alagamentos e falta de saneamento na cidade. "Somos um restaurante ecológico e nosso maior alerta de conscientização é em relação ao lixo da nossa cidade", respondeu.

Ao final da conversa, a jovem relata ainda que os proprietários do sushi pediram pra ela comparecer no local antes do restaurante abrir. Em resposta, ela disse que não pisaria nunca mas no local.