Septicemia: Stênio Garcia, de 91 anos, é internado com quadro de infecção por bactéria

O ator Stênio Garcia, de 91 anos, foi internado neste sábado (1º) em um hospital do Rio de Janeiro. O Jornal O Globo diz que o motivo da hospitalização é um quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por bactéria. O site ainda diz que o ator está sentindo fortes dores no quadril e nas pernas, mas se encontra consciente e respirando normalmente, sem precisar fazer uso de máscara de oxigênio.

Stênio passou por exames de imagem do crânio, abdômen e pulmão e fez teste completos ainda no sábado e neste domingo (2). Mari Saade, esposa de Stênio, acompanha o ator no hospital.

No mês passado, ele passou por uma harmonização facial, que foi bastante comentada nas redes sociais. O ator viralizou por conta das imagens divulgadas no programa Fofocalizando, mas afirmou que não tem compromisso estético no procedimento.

“Não fiz harmonização para ficar bonitinho. Fiz para voltar a trabalhar e ponto. Estou disponível no mercado e quero ser lembrado para um determinado papel. Sinto que as minhas expressões ficaram mais leves e até melhorou na articulação da fala”, afirmou para a Folha de S. Paulo.