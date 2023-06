Stênio Garcia passa por harmonização facial aos 91 anos e surpreende; veja o resultado

O ator Stênio Garcia passou por uma transformação visual surpreendente. Ele aceitou o desafio do programa "Fofocalizando", do SBT, e submeteu-se a um procedimento de harmonização facial, cujo resultado foi revelado ao vivo nesta terça-feira (13). A mudança foi tão impactante que surpreendeu tanto o próprio artista quanto os apresentadores e, evidentemente, gerou grande repercussão na internet.

Antes de revelar o resultado, Stênio concedeu uma entrevista na qual revelou que sua aparência foi um dos motivos que o levaram a deixar a TV Globo, onde trabalhou por 47 anos. A emissora carioca teria afirmado que ele havia passado por uma cirurgia plástica malsucedida, resultando em um rosto "deformado".

Após a revelação, Stênio mostrou-se satisfeito com o resultado obtido. "Completamente renovado. É incrível! Estou me vendo pela primeira vez. É impressionante!", declarou o famoso ao se deparar com sua imagem nas câmeras do SBT.

No entanto, nas redes sociais, a maioria das reações foi negativa. A quase completa eliminação das rugas levou a comparações entre o ator e personagens de desenhos animados, como "Thomas e Seus Amigos".

VEJA MAIS