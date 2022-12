Dennis Carvalho, ex-diretor da TV Globo, é internado em estado grave, diz colunista

Conhecido por seus trabalhos na direção e em elencos de novela da TV Globo, Dennis Carvalho, ex-diretor da maior emissora do país, foi internado nesta quarta-feira (28), no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Aos 76 anos, Dennis apresenta um quadro de septicemia, segundo afirma o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

O jornalista afirma também, em sua coluna, que o quadro de saúde de Dennis Carvalho é "delicado". O diretor entrou para o time da Globo em 1975, na função de ator. Desde que assumiu o posto de direção de audiovisuais da empresa, foi responsável por projetos como "Roda de Fogo", "Vale Tudo", "Celebridade", "Paraíso Tropical" e "Lado a Lado".

O que é septcemia?

A septicemia, também conhecida como "envenenamento do sangue", é uma condição séria e potencialmente fatal que ocorre quando as bactérias entram na corrente sanguínea e se multiplicam rapidamente, produzindo toxinas que podem danificar tecidos e órgãos. Pode ser causada por uma variedade de bactérias, incluindo aquelas que causam pneumonia, infecções do trato urinário e infecções de pele.

Os sintomas de septicemia podem incluir febre, calafrios, respiração rápida, batimentos cardíacos acelerados, pressão arterial baixa e erupções cutâneas ou alterações na cor da pele. Se não for tratada, a septicemia pode levar à falência de órgãos e à morte. O tratamento geralmente envolve antibióticos para matar as bactérias e cuidados de suporte para ajudar o corpo a combater a infecção e reparar os tecidos danificados.