Stênio Garcia: médicos investigam se inflamação no nervo ciático causou septicemia

Stenio Garcia, de 91 anos, foi internado no último sábado (1º), no Rio de Janeiro, para tratar um quadro de septicemia aguda, infecção generalizada no sangue causada por bactéria. O ator já realizou vários exames, como tomografias do crânio e do pulmão para detectar a causa, e está sendo medicado com antibiótico. Ele já foi operado pela equipe médica.

Em uma nota enviada pela assessoria de imprensa ao F5, Stenio está com uma inflamação no nervo ciático, que ressalta dores no quadril e nas pernas. Mas, os médicos ainda não sabem o que causou a infecção e se o quadro tem alguma relação com a inflamação.

De acordo com a médica Mariana Avallone, que tem cuidado do ator, a cicatrização da operação foi considerada boa, e contou que nas últimas semanas Stenio tem ido frequentemente ao hospital para tratar as dores.

A esposa do ator, Mari Saade, disse que está preocupada com a saúde do marido, e que o procedimento facial feito por ele não tem nada haver com incidente.

"Não sei a causa da internação dele, mas não tem relação com a harmonização facial. Ele se machucou na academia e fez um exame que constatou uma inflamação no nervo ciático”, acrescentou.