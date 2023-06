Além de Stenio Garcia, relembre famosos que realizaram procedimentos estéticos polêmicos

O ator Stenio Garcia deu o que falar nas redes sociais na última terça-feira, 13, ao mostrar o resultado da harmonização facial que realizou aos 91 anos. Internautas comentaram a transformação das expressões do artista e criticaram o procedimento.

Na última quarta-feira, a harmonização feita por Gustavo, do "BBB 23", gerou comentários opostos aos recebidos por Stenio. Nas redes sociais, usuários debocharam do procedimento feito pelo Caubói, que "não mudou nada".

Relembre outros procedimentos em famosos que deram o que falar:

Gustavo Benedetti

Ao contrário de Stenio, Gustavo virou assunto nas redes sociais por não ter passado por uma transformação expressiva depois da harmonização. O resultado do procedimento realizado pelo ex-BBB virou até meme entre os internautas. "Gente, mudou da água pra H2O", brincou um usuário do Twitter.

Resultado do Gustavo (Foto Instagram @gustavobenediti)

Paula Freitas

No time dos participantes do "BBB 23", outra moradora da casa que deu o que falar foi Paula Freitas. Logo que saiu da casa mais vigiada do Brasil, Paula fez preenchimento labial, botox, harmonização facial, mudou os cabelos, colocou lentes de contato nos dentes e fez lipoaspiração. Quando compartilhou o resultado da harmonização, Paula foi descrita como "outra pessoa" pelos internautas.

Resultado da Paula (Foto Instagram @paulafreitas)

Gabi Martins

Quem se arrependeu do resultado polêmico da sua harmonização facial foi Gabi Martins. A cantora "voltou atrás" no final do ano passado, depois de receber vários comentários de internautas dizendo que preferiam seu rosto natural. Com a repercussão do seu antes e depois, Gabi não demorou para admitir que se arrependeu do processo.

Resultado da Gabi (Foto Instagram @gabimartins)

Gkay

Mas Gabi não foi a única que se arrependeu de realizar o procedimento. A influencer Gkay também decidiu abrir mão de alguns passos da harmonização que havia feito.

Resultado da Gkay (Foto Instagram @gkay)

VEJA MAIS