Eliezer mostra resultado de nova harmonização facial

Eliezer nunca escondeu ser adepto da harmonização facial. Conforme comentado pelo designer, o procedimento o fez gastar cerca de R$ 14 mil antes do confinamento. Entretanto, vale ressaltar que, segundo ele, sua beleza natural é comparada a Luan Santana. Mas nada disso o conteve de retocar os preenchimentos na última quinta-feira (12).

Eliezer compartilhou o resultado em seu story do Instagram. O procedimento foi realizado pela mesma profissional que o atendeu antes do reality. A publicação, feita por ela, mostra o antes e depois do ex-brother. Contudo, a especialista destacou: “Evolução desde a primeira vez que construímos o caso dele em maio de 2021”.

O designer, entretanto, não deixou de comentar sua satisfação com a nova harmonização facial. “Amei o resultado!!! Confio de olhos fechados”, declarou.