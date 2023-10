Sertanejos Ana Castela e Gustavo Mioto reatam namoro após um mês

Os sertanejos Ana Castela e Gustavo Mioto reataram o namoro, que havia sido anunciado como terminado há um mês, em setembro. A confirmação do retorno aconteceu na manhã desta quarta-feira (25) através do Instagram da cantora, no momento em que os dois estão em viagem juntos.

Ana Castela está em turnê e fará quatro shows no país em outubro. Já Gustavo, está viajando na companhia da família. O cantor fez um post de sua chegada aos Estados Unidos, enquanto Ana compartilhou vários stories mostrando seus passeios por Orlando, incluindo o parque temático do Harry Potter.

Na legenda de um pequeno vídeo do casal se beijando, Ana Castela escreveu: "O marketing voltou faz duas semanas".

Ana Castela e Gustavo Mioto oficializaram o namoro em junho deste ano, mas já estavam se relacionando alguns meses antes. Em setembro, o casal anunciou o término, mas deixou claro que foi uma separação amigável.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)