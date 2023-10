Ana Castela aparece com rosto inchado após chorar por susto em avião: 'Muito medo'

Ana Castela passou um grande susto ao retornar de um show em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. O voo em que ela estava passou por uma intensa turbulência por conta de uma tempestade. A cantora apareceu nos Stories com o rosto inchado e a maquiagem borrada de tanto chorar.

"Olha minha situação, gente. Eu nunca mostrei isso para vocês, mas hoje o avião balançou muito, ainda bem que os pilotos são tops, e Jesus também. O tempo tava muito feio, eu fiquei com muito medo, gente. Eu só sabia orar dentro daquele avião, mas agora eu estou aqui embaixo, com minha irmã e meu pai", contou.

Cantora relatou o susto para seus seguidores (Foto Instagram @anacastela)