Fãs recuperam foto antiga após Ana Castela gravar clipe com Luan Santana

Revelação do sertanejo e um dos sucessos de 2023, Ana Castela acaba de gravar um feat com Luan Santana. Na última quarta-feira, eles gravaram em Barretos, São Paulo, o clipe da música que vão lançar até o fim do ano. É a primeira parceria da cantora com Luan, de quem ela sempre foi muito fã.

VEJA MAIS

Por isso, os fãs resgataram um registro de 2015. Nele, Ana Castela, com apenas 12 anos, aparece ao lado do ídolo, que hoje acabou virando um parceiro profissional. "A Ana Flávia titica lá do show do Paraguai está muito feliz! Obrigada, Luan, por esse projeto!", escreveu a Boiadeira, como também é chamada, ao postar o registro.

Ana Castela, que reatou o namoro com Gustavo Mioto, teve um 2023 de consagração nacional. Aos 20 anos, ela emplacou músicas nas paradas e é uma das vozes, ao lado da dupla Chitãozinho e Xororó, de "Sinônimos", tema de abertura da novela "Terra e paixão".