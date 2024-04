Ator Gérard Depardieu é detido por supostas agressões sexuais

O ator francês Gérard Depardieu foi detido, nesta segunda-feira (29). O artista foi levado por investigadores para falar sobre supostas agressões sexuais, como informou a AFP, confirmando relatos obtidos pela rede BFMTV.

Depardieu foi colocado em custódia policial para prestar depoimento sobre dois casos de agressão sexual, denunciados por duas mulheres na França. A primeira mulher fez a denúncia em fevereiro, ela é uma decoradora que trabalhou nas filmagens do filme “Les Volets Verts”, de Jean Becker, e que o acusa de agredi-la sexualmente em 2021.

A denunciante explicou ao site Mediapart, um mês depois, que o ator fez comentários indecentes para ela e depois “a agarrou brutalmente” e “esfregou sua cintura, sua barriga e até seus seios”.

Já a segunda mulher, que é ex-assistente de direção, contou alguns acontecimentos semelhantes, mas ocorridos em 2014. Segundo a BFMTV, a suposta agressão foram realizadas durante as filmagens do curta-metragem de Jean-Pierre Mocky, “Le Magicien et les Siamois”.

Em dezembro de 2020, um tribunal acusou Depardieu, de 75 anos, de uma suposta agressão sexual à atriz Charlotte Arnould, que denunciou dois estupros na casa do ator em Paris, em agosto de 2018.

No final de dezembro, o tribunal arquivou a denúncia da atriz Hélène Darras, que o acusou de tê-la agredido sexualmente durante uma filmagem em 2007, por ter expirado o prazo de prescrição. Nesse mesmo mês, a jornalista e escritora espanhola Ruth Baza anunciou que apresentou queixa na Espanha contra o ator por estupro, citando fatos que teria ocorrido em Paris em 1995.

Depardieu nega as acusações contra ele, porém, ass queixas se tornaram uma frente de guerra cultural na França, dividindo o mundo do cinema e colocando grupos feministas contra os defensores do ator.