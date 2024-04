Maraisa agita a web com declaração e foto sobre uma possível gravidez

Maraisa, que faz dupla com Maiara, já revelou que sonha em ficar grávida e mais uma vez ela ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter por conta disso. Tudo porque, desde semana passada, as irmãs resolveram brincar com a possibilidade de uma gravidez.

Porém, neste domingo (28), em outra uma apresentação da dupla em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, Maiara posou para os fotógrafos dando um beijo na barriga da irmã. E a pergunta ficou no ar: Será que vamos ter um bebezinho em breve?

Nos últimos dias, os fãs começarama especular que Maraisa esteja grávida de Fernando Mocó. Mais cedo, aliás, ela já havia publicado em seu perfil fotos ao lado do noivo com a legenda "Nosso amor crescendo...", acompanhada de um emoji de coração.

Nos comentários, fãs famosos e anônimos reagiram em êxtase, considerando a publicação uma confirmação de gravidez.