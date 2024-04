‘Sesc Partituras’ comemora 12 anos com workshop e concertos

Para resgatar e difundir a música como linguagem que integram o patrimônio cultural do Brasil, por meio da reprodução de canções disponíveis em um acervo virtual com acesso gratuito, o Sesc possui nacionalmente o projeto Sesc Partituras. E para divulgar esse acervo, a instituição realiza o Concerto Sesc Partituras. Neste ano, o projeto comemora 12 anos de existência, e iniciou trazendo ao Pará, no dia 09 de abril, no Theatro da Paz, o concerto com a Orquestra Jovem Sesc Pará, tendo como convidado o maestro Fernando Ortiz de Villate, do Peru.

Além do concerto, o maestro Fernando Ortiz de Villate também compartilhou sua expertise em um workshop de regência destinado à comunidade. Nos dias 04, 05 e 08 de abril, no Sesc Casa da Música, o público teve a oportunidade de aprender com um dos grandes nomes da regência internacional.

Banda Sinfônica Maestro Vale irá se apresentar no dia 12 de abril (sexta-feira), no Sesc Ver-o-Peso (Divulgação Sesc Pará)

Na celebração do aniversário do Sesc Partituras, o projeto ainda traz dois concertos no mês de abril. No dia 12 de abril, com a apresentação do concerto da Banda Sinfônica Maestro Vale, do município de Vigia de Nazaré. E o último no dia 26 de abril, com a apresentação da Banda Sinfônica Rodrigues Dos Santos, do município de São Caetano de Odivelas. Os concertos são gratuitos, às 19h, no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso.

Concerto da Banda Sinfônica Rodrigues dos Santos será realizado no dia 26 de abril, no Sesc Ver-o-Peso (Divulgação Sesc Pará)

VEJA MAIS

Maestro Fernando Ortiz de Villate

Natural de Lima, Peru. Iniciou os estudos musicais aos seis anos de idade, no Conservatório Particular de Música de Lima - Peru. Desde 2016 até atualidade, exerce o cargo de diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu e assessor artístico da Orquestra Filarmônica da Unesp Botucatu. Regeu em palcos importantes como Peru (Teatro Nacional), Chile (Teatro Vinha del Mar), Bolívia, México, Paraguai, Estados Unidos (Teatro da OEA), Brasil (Auditório Claudio Santoro de Campos do Jordão e Sala São Paulo), entre outros.

Maestro Fernando Ortiz de Villate já regeu em palcos importantes como o Teatro Municipal do Peru,Teatro Municipal do Chile e Teatro da Organização dos Estados Americanos (Divulgação Sesc Pará)

Orquestra Jovem Sesc Pará

A Orquestra Jovem Sesc Pará (OJSPA) iniciou em abril de 2019, tendo como maestro Rodrigo Moraes. Assim, a Casa da Música no período de 05 a 08 de abril do mesmo ano realizou várias audições para a seleção dos músicos, onde se inscreveram mais de 100 músicos de vários níveis e de instituições musicais diversas da cidade de Belém, sendo selecionados 75 músicos para compor a Orquestra.

Além disso, a criação da OJSPA veio para atender aos músicos profissionalizantes que já tocam seus instrumentos e querem se aperfeiçoar com a prática orquestral, onde o repertório é composto por músicas erudita e popular, para levar esse conjunto às cidades do interior do Pará e, posteriormente, a outros lugares do Brasil.

A Orquestra promoveu suas primeiras mostras musicais na Sede Administrativa do Sesc no Pará e no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, com repertório composto por música erudita e popular. O lançamento oficial, ocorreu no dia 28 de junho com apresentação no Theatro da Paz, onde foi feita a primeira edição de todo concerto.

A OJSPA foi convidada pela Prefeitura Municipal de Gramado, por meio da Secretaria de Cultura, juntamente com duas Orquestras, Estónia e Coréia do Sul, para realizar o concerto, no Festival de Gramado, o Gramado In Concert, também pelo 10º Festival Internacional Sesc de Música Pelotas (RS) para fazer a abertura deste festival e abertura do festival Eleazar de Carvalho, além de ser convidada para se apresentar no Peru e na França.

Integrantes da Orquestra Jovem Sesc Pará

Maestro Rodrigo Moraes. Primeiros violinos: Nathália Vidal, Zion da Silva, Lucas Venâncio, Armando Mendonça, Luis Carlos Gomes e Bruno Lima. Segundos violinos: Camila Guimarães, Júlia Costa, Ricky Sadres, Raieny Nascimento, João Vitor Oliveira e Rebeca Bertazo. Violas: Gustavo Paiva, Wellinton Santos, Gabriel Silva e Gabriel Gonçalves. Violoncelos: Emerson Maciel, Maynara Malcher, Moisés Levy, Lucas Amaro e Hercília Dutra. Contrabaixo: Fernando Collins e Darielson Martins. Flauta Transversal: Pedro Renan, João Pedro Pagliosa e Sonyra Bandeira. Oboés: André Xavier e Vitor Vasco. Clarinetes: Flávio Xavier e Samuel Abner. Fagotes: Jadiel Jason e Mayelle Lyssa. Saxofones: Kátia Pó da Silva, Franilson Carvalho, Anderson Figueiredo e Gesivaldo Andrade. Trompa: Leonete Navegantes, Helder Sávio, Abner Felipe e Paulo Sérgio Santos. Trompetes: Ryan Abreu, Anderlene Figueiredo, Saulo Miranda e Elielson Gomes. Trombones: Vanildo Pinheiro, Tayná Gomes e Marcos Saldanha. Tuba: Alessandro Freitas. Percussão: Joelson Lopes, Ronald Roffé e Gabriel Gomes. Piano: Patrick Rodrigues. Solistas: Elielson Gomes e Marcos Saldanha.

Sesc Partituras

O projeto Sesc Partituras é uma biblioteca virtual de música, oferecendo acesso gratuito para consulta a mais de mil partituras digitais de alta qualidade. Com um catálogo abrangente e um sistema de busca intuitivo, o projeto atende às necessidades de estudantes, professores, músicos e pesquisadores, democratizando o acesso à riqueza musical.

A série de concertos Sesc Partituras, em andamento desde 2012, é uma porta de entrada para o público apreciar, de forma presencial, as obras disponíveis no site. Com cerca de 60 concertos por ano em diversas unidades do Sesc em todo o Brasil, o projeto não só promove a música de concerto, mas também enaltece a diversidade e a riqueza da música brasileira.

Serviço:

Sesc Partituras

Concerto da Banda Sinfônica Maestro Vale, do município de Vigia de Nazaré

Data: 12 de abril;

Local: Sesc Ver-o-Peso;

Horários: 19h;

Entrada: gratuita.

Concerto da Banda Sinfônica Rodrigues dos Santos, do município de São Caetano de Odivelas

Data: 26 de abril;

Local: Sesc Ver-o-Peso;

Horários: 19h;

Entrada: gratuita.