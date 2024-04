Amazonian Metal Fest traz sonoridade pesada para Belém

A música pesada terá um novo festival em Belém. O Amazonian Metal Fest - Rhegia Celebration trará shows de cinco bandas no próximo dia 20 de abril, no espaço cultural Maloca das Amazonas. O evento servirá para comemorar um ano de lançamento do disco The Battle of Deliverance, da Rhegia, que ficou entre os 15 melhores álbuns de heavy metal de 2023, de acordo com a Roadie Crew Magazine. Além da Rhegia, também haverá apresentações das bandas Mitra, From Myth to Reason, Nocturnal Bleed e Able To Return (Santarém).

“O cenário do heavy metal paraense é muito rico e produtivo. As bandas são incríveis e têm apresentado cada vez mais trabalhos de altíssima qualidade. O lado ruim é que o mercado nacional não lança os olhos para cá como realmente precisamos e este é um dos motivos pelos quais estamos promovendo o Amazonian Metal Fest, para fortalecer a cena metal nortista. O público presente não vai se arrepender”, assegura o guitarrista e um dos fundadores da banda Rhegia, Saulo Caraveo.

O objetivo é transformar o Amazonian Metal Fest em um evento anual, que fortaleça a cena rockeira regional. De acordo com Paulo Siqueira, produtor cultural da Budapeste Produções, organizadora do evento, cada uma banda das cinco bandas tem uma sonoridade diferente. “Diante disso, podemos dizer que temos um festival feito para entusiastas do rock and roll com preferências diferentes, mas que fazem parte da mesma cena”, exalta.

A primeira edição teve seletivas em que a banda "From Myth to Reason", de Belém, foi selecionada. As demais bandas participantes, que completam o line-up, têm uma longa trajetória promovendo o heavy metal no Norte do país. “O festival em si já é algo que nos deixa felizes em realizar, para mim isto fortalece consideravelmente a cena metal aqui no Norte”, destaca Caraveo.

Caraveo destaca que as bandas estão preparando grandes apresentações. “A Nocturnal Bleed está lançando um trabalho inédito incrível. O Mitra já é uma banda que dispensa apresentações e que sempre está apresentando novas composições. A From Myth to Reason é uma banda relativamente nova que foi escolhida na seletiva do festival e que tem muita coisa boa para mostrar. Um som muito brutal e pesado. A Able to Return também faz um som de altíssima qualidade e está chegando direto de Santarém com música nova. E a Rhegia vai tocar o álbum The Battle of Deliverance na íntegra e com algumas músicas do nosso primeiro trabalho”, adianta.

A expectativa para os próximos anos é que bandas de fora do Pará sejam chamadas para participar das futuras edições e que cada ano uma banda nova seja headliner (atração principal) do evento. Saulo ressalta também que, entre as missões - tanto da banda Rhegia, quanto do festival -, está “a valorização da cultura amazônica e dos povos originários, bem como posicionar Belém novamente na rota dos grandes festivais de heavy metal autoral ao longo dos próximos meses”.

A banda Rhegia chamou a atenção do cenário nacional do heavy metal com o lançamento do primeiro álbum "The Battle of Deliverance" que concorreu à premiação de Melhores de 2023 da revista Roadie Crew, uma das maiores especialistas do segmento musical no Brasil. O grupo formado por Bainda Palheta (vocal), Amanda Alencar (violoncelo), Naoto Shibata (baixo), Saulo Caraveo (guitarra), Celso Lavoisier (bateria) concorreu com grandes bandas nacionais no segmento melhor álbum como Shaman, Angra e Torture Squad. “Nossa expectativa é a melhor possível. Esperamos um grande público e vamos fazer um super show para todos os fãs que já nos acompanham nas redes sociais e shows”, destaca Saulo.

Serviço: Amazonian Metal Fest - Rhegia Celebration

Data: sábado, 20/04

Local: Maloca das Amazonas, localizado na Rua Carneiro da Rocha, nº 8, ao lado do Mangal das Garças, bairro Cidade Velha, em Belém.

Abertura dos portões: 17h

Ingressos: R$ 30 (primeiro lote)

Compras pelo site: sympla.com.br/evento/amazonian-metal-fest-rhegia-celebration/2341808?referrer=l.instagram.com