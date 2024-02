BBB24: Deborah Secco defende Alane em discussão nas redes sociais

A briga entre Fernanda e Alane no BBB 24, ocorrida na quarta-feira (31), gerou repercussões intensas na internet e dividiu opiniões entre os usuários nas redes sociais. A atriz Deborah Secco, que acompanha o reality, saiu em defesa da sister paraense e até discutiu com outras pessoas no X (antigo twitter).

“Não acho que Alane faça cena não! Acho que é o jeito dela mesmo…”, declarou a atriz de “Elas por Elas”, em uma publicação.

A opinião de Deborah Secco não agradou aos fãs de Fernanda, que logo confrontaram a atriz com muitos comentários em sua postagem.

“Muito fake Debs, personagem, chega a mudar o tom de voz”, disse um deles, se referindo a Alane. Secco defendeu mais uma vez a paraense: “Acho que só se estressou…”.Outro usuário criticou Alane e disparou: “Tá fazendo VT, mas vocês adoram passar pano né”.

Deborah Secco, atenta aos comentários, argumentou mais uma vez a favor de Alane: “Eu acho engraçado quem fala que alguém tá fazendo VT como se isso fosse ruim… eu acho que mais tem que se mostrar mesmo. Pra eles e pra gente aqui fora. Senão a gente nem sabe quem é quem de tão quietos que ficam”.

Entenda a Treta

Alane e Fernanda protagonizaram uma briga que deu o que falar na tarde de quarta-feira (31). A paraense ficou bastante irritada após ter o corpo criticado por comentários da carioca.

Com gritos e muitos xingamentos, as duas surpreenderam os outros participantes do reality. A escalada do conflito foi tão grande que outros brothers precisaram separar as sisters para acalmar os ânimos.