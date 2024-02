Ana Clara é anunciada como apresentadora do 'Estrela da Casa', novo reality show musical da Globo

Durante o Big Brother Brasil 24 desta segunda-feira (5) Tadeu Schmidt anunciou Ana Clara como apresentadora do "Estrela da Casa", o novo reality show musical da Globo.

VEJA MAIS

O novo reality contará com música, convivência, relacionamento, transmissão 24h e vencedor pelo voto do público. A estreia está prevista para o segundo semestre e as inscrições estão abertas aqui.