BBB 24: Wanessa conta que deu 'sugestão' de abrir casamento a Dado Dolabella

Em conversa com o paraense Marcus Vinicius, no BBB 24, Wanessa Camargo falou sobre o relacionamento com o namorado, Dado Dolabella. A cantora admitiu, na tarde desta segunda-feira (5), já ter sugerido a ideia de um casamento aberto apenas como um teste.

O assunto virou tema da conversa entre os dois quando o paraense contou que entrou no programa solteiro para que seu ex pudesse aproveitar o Carnaval. Wanessa, então, fez questão de reforçar seu status de relacionamento: "Eu não estou, não [solteira]. Está aqui, ó".

A artista revelou que chegou a falar sobre essa possibilidade com Dado, mas, apenas a título de curiosidade: "Eu até cogitei". AO que Marcus opinou: "Para ti não ia ser bom".

"Eu só dei uma sugestão, que eu obviamente esperava que ele respondesse que não. Eu ia ficar louca, imagina", admite Wanessa. "Eu dou uma dessas às vezes, de ficar testando. Fico dando umas testadas. Capricórnio. Dá umas testadas tipo: e aí, vamos fazer um casamento aberto?", acrescentou.

Leidy Elin, que também estava na conversa, questionou: "Para ver se vai?"

Wanessa faz questão de explicar: "É lógico! Se responder, já vai daqui até lá o chinelo. Vai que... né? Mas é que o meu, eu sei que é supervisado. Mas gente, eu sou filha da minha mãe, né? Sou 'noiada'. Preciso até resolver isso na minha terapia", reconheceu.