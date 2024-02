BBB 24: Fernanda surpreende os brothers ao elogiar Alane: 'Olha como está legal'

Após protagonizarem uma das maiores tretas do BBB 24 até agora, parece que Fernanda e Alane estenderam bandeira branca durante a Festa do Líder na madrugada desta quinta-feira (8). As duas dançaram juntas e até trocaram elogios.

Fernanda surpreendeu os brothers ao elogiar Alane durante a festa. Ela até a comparou com a personagem Ariel, do filme A Pequena Sereia. "Eu nunca tive uma festa. Está lindo. Olha tudo isso. Olha que chique, olha que legal o cabelo da Alane, que ela pegou", disse a confeiteira, admirada.

Em seguida, a sister reforçou o elogio, comparando a paraense à sereia da Disney. "Que legal. Olha como a Alane está legal. Parece a Ariel", completou.

VEJA MAIS

Marcus Vinicius, que presenciou a cena, contou para Alane sobre o elogio de Fernanda. Mais tarde, em conversa com Beatriz, a paraense refletiu sobre o momento.

"Marcus veio me falar que a Fernanda falou 'a Alane está parece a Ariel, tá bonita'. É bom saber que alguns momentos somos pessoas maduras que conseguem conviver e ficar feliz uma pela outra", disse a bailarina.

"Eu fico em paz com meu coração quando fico feliz por uma pessoa que eu tenho embate", completou.

Beatriz, que também teve seus atritos com Fernanda, opinou sobre a sister. "Se ela fosse assim sempre seria uma pessoa feliz", disse.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)