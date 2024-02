Que horas começa a Prova do Líder no BBB 24 hoje? Veja o horário desta quinta-feira, 08

Hoje é dia de Prova do Líder no BBB 24. Depois da primeira Festa do Líder da edição de 2024, os participantes vão disputar quem deve usar a próxima coroa. No próximo Paredão, que será definido no domingo, o voto será para eliminar, e não ficar.

QUE HORAS COMEÇA O BBB?

O BBB 24 começa depois de 'Renascer', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h.

QUEM É O LÍDER DO BBB?

Até então, a líder do BBB 24 é Fernanda.