BBB24: Marcus Vinicius chora durante prova do líder

O paraense Marcus Vinicius chorou em determinado momento da Prova do Líder, que é de resistência, no BBB 24. O Brother é um dos três participantes do grupo Pipoca que seguem na disputa, após mais de 14 horas de prova.

Nas imagens, é possível ver que o participante do reality derrama lágrimas e conversa consigo mesmo para se incentivar a continuar na prova.

"Eu não desisto. É você e você mesmo, Marcus", diz o paraense chorando enquanto mantém os olhos fixos no telão.

Junto com ele, seguem resistindo na prova do líder a sister Deniziane e o brother Matteus. O vencedor da disputa ganhará a liderança e um carro 0 km da Chevrolet.