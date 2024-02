BBB 24: Lucas Henrique vence a prova de resistência e é o novo líder da semana

Após mais de oito horas, Prova do Líder de Resistência do BBB 24 foi concluída na manhã desta sexta-feira (9) com a vitória de Lucas Henrique, o novo líder da semana. Esta é a segunda vez que o brother assume a liderança.

Na última rodada, os dois finalistas deveriam encontrar a caixa com o shampoo. Beatriz, no entanto, não conseguiu achar o produto a tempo. "Ai, que raiva!", exclama a vendedora. "Parabéns", deseja ela ao professor de Capoeira. "Valeu, mãe! Obrigado! Para você, mãe, feliz aniversário!", exclama o brother. Na sequência, eles saem do Provódromo juntos.

Na primeira liderança de Lucas, ele indicou Beatriz, com quem disputou os últimos minutos de prova.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)