BBB 24: Acusada de racismo, Wanessa usa discurso antirracista para que Isabelle se afaste de Davi

Acusada de racismo várias vezes por tentar, segundo internautas, "demonizar" Davi no Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo utilizou um discurso antirracista para que Isabelle Nogueira, única aliada do motorista de aplicativo, se afaste do participante pipoca. A fala foi dita pela cantora enquanto conversava com a cunhã-poranga do Boi Garantido, do Festival de Parintins, próximo ao banheiro da casa. Assista:

Wanessa diz que apoiar Davi é se equipara ao que diz o ditado: "Não basta não ser racista, tem que ser antirracista", na tentativa de mudar a opinião de Isabelle sobre Davi. A cantora utilizou da fala para apontar sobre o compactuação de Isabelle para com as atitudes de Davi que, segundo Camargo, são "sujas".

VEJA MAIS

Acusação de racismo na web

Nas redes sociais, internautas criticaram a fala da cantora. "Ela não tem direito nenhum de citar essa frase porque ela é racista", escreveu uma. "Ela falou isso enquanto fazia calúnias de um preto. Enquanto ela difama um preto. Enquanto ela faz a cabeça de todo mundo para se afastar de um preto", publicou outra. "Disse a mulher que está perseguindo [um homem negro] em um programa na maior emissora de TV do Brasil", apontou outro.

(*Estagiário de jornalismo Gabriel Bentes sob supervisão do editor de conteúdo de OLiberal.com, Bruno Magno)