BBB 24: Wanessa fala sobre Davi e questiona: 'Já conseguiu a faculdade, o que tá fazendo aqui?'

Em conversa na área externa da casa do Big Brother Brasil 24 nesta segunda (5) Wanessa e Yasmin insinuaram que Davi mentiu ao dizer que não costumava assistir ao BBB e voltaram a criticar as atitudes do brother na casa.

Durante a conversa, a cantora relembrou da oportunidade que Davi ganhou uma bolsa de estudos em uma das dinâmicas do programa. Então a artista dispara: "Ele já conseguiu a faculdade. O que ele ainda tá fazendo aqui?". Yasmin e Michel, que também ouviam a conversa, riram do momento. Wanessa acrescentou que não iria passar a mão na cabeça de pessoas com atitudes erradas e disse ter seletividade.

VEJA MAIS:

Por fim, a modelo opinou ao falar que Davi cantava para irritá-la: "Acho que tá todo mundo cancelado aqui." Wanessa, então, respondeu: "Eu não. Eu estou muito coerente".