BBB 24: Equipe de Alane desmente comemoração da participante sobre saída de Davi da prova do líder

A equipe de Alane Dias veio a público desmentir uma publicação feita no X (antigo Twitter) que afirma que a paraense, que está no Big Brother Brasil 24, teria agradecido a Deus pela saída de Davi da prova do líder, de resistência, que ocorreu na madrugada dessa sexta-feira (9). No vídeo publicado, e legendado, os brothers questionam sobre os eliminados da rodada, entre eles o motorista de aplicativo. No fundo, alguém comemora a saída do baiano.

"O Davi saiu? [...] O botão dele tá branco, gente", diz Alane, que não entendeu a saída de Davi. Lucas responde: "Mas ele não achou [a caixa da prova]". Em seguida, alguém diz: "Ai Deus, obrigada". Na legenda do post, o usuário aponta que Alane proferiu a frase. No ínicio da tarde desta sexta-feira (9), os administradores das redes sociais da paraense negaram a afirmaram que, na verdade, foi Raquele quem comemorou a saída do baiano. "Quem legendou sabe que não foi Alane e fez tendeciosamente para prejudicá-la", publicou o perfil no X.

(*Estagiário de jornalismo Gabriel Bentes sob supervisão do editor de conteúdo de OLiberal.com, Felipe Saraiva)