BBB24: Em papo com brother, Rodriguinho,dispara: 'Não sou esse ranzinza'

No Quarto Gnomo, Rodriguinho conversa com Michel e fala sobre sua personalidade no jogo. No papo, o cantor explica por que conversa com poucos brothers.

"São poucas as pessoas que eu converso, você é uma delas. O Bin é uma delas. A Fernanda. Ontem eu não dormi, por exemplo. Eu saí da festa e fiquei aqui. [...] Eu não venho aqui e durmo", conta o cantor. "Olhando para o teto", complementa o professor.

"Olhando para o teto, penso na vida, faço uma oração, converso com a câmera. Às vezes, eu falo 'vou comer um negócio', aí eu vou comer um negócio e alguém vai falar comigo, eu não vou agora. É chato, parece que eu sou um ranzinza do cassete e eu não sou, cara. Eu não sou esse ranzinza aí", defende Rodriguinho.

"Dá para perceber que você não é", fala o mineiro. O pagodeiro ainda explica: "As pessoas acham que eu sou um velho chato, não sou, cara. É que a idade é muito diferente, né, cara?! Eu vou fazer 46 anos daqui 15 dias, tem gente aqui de 24, idade dos meus filhos."

"É loucura isso", diz o professor. "O assunto não flui, muitos assuntos não fluem, cara. Eu converso com você, a minha mãe era professora. Eu consigo conversar com você, você tem a mesma profissão dela, a gente troca ideia, você tem uma outra vivência, eu consigo. Mas tem gente que eu não consigo conversar, não tem como."