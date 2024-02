BBB24: Michel chora com o Presente do Anjo do BBB 24

Michel chora com recado de parentes no Presente do Anjo do BBB 24. O brother está acompanhado de Isabelle, Giovanna e Raquele no almoço.

"Oi, amor. surpresa! Todo mundo aqui fora está morrendo de saudade de você. Beijo, amor, eu te amo", diz Renato Cavalcanti, namorado de Michel.

O professor de Geografia também recebeu um recado especial do pai: "Michel, Deus te abençoe! Parabéns por essa vitória que você está tendo. Isso alegra o meu coração".

"Eu amo vocês! Amor, mãe, pai, meus irmão, Lucas... todo mundo", declara Michel.