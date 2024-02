BBB 24: o que rolou na madrugada desta segunda (12/02)? Choro, novo alvo e 'clima de intriga'

Após uma votação aberta na sala de estar, o oitavo paredão do BBB 24 foi formado e os brothers e sisters tiveram uma noite de muitas conversas pela casa na madrugada desta segunda-feira (12). Os participantes começaram a recalcular a rotas e rever alianças. Também teve emparedado caindo no choro. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Choro do emparedado

Após a formação do Paredão, o paraense Marcus Vinicius chorou na sala com a possibilidade de sair da casa. "Eu praticamente fui para três [eliminações] já, porque me salvei do último", afirma o comissário, que é consolado pelas sisters.

"Você vai voltar, amigo. Vai dar tudo certo. Foca em mostrar a tua melhor versão amanhã, porque está todo mundo te vendo e torcendo por ti, com certeza. Eu ia amar te assistir se eu estivesse lá fora. Tem Belém inteira torcendo por você", aconselha Alane."Você ia ser meu top 2, se eu estivesse lá fora", completa a colega que também é paraense. "Aqui não, né, amiga", diz Marcus Vinicius, arrancando risadas de todas.

Novo alvo de Wanessa

Wanessa decidiu esquecer Davi por um tempo e declarou que MC Bin Laden é seu novo alvo principal depois de ser emparedada (antes de ser salva pelo Líder Lucas Henrique) com o único voto que recebeu do funkeiro.

A cantora afirma que, agora, Davi está em segundo lugar. "Bin virou meu alvo principal, esquece Davi. Davi virou segundo lugar", diz Wanessa. "Até ela conversar e ficar tudo bem", avalia Rodriguinho. "De jeito nenhum, para mim já foi. Eu dou duas conversas. É assim, no máximo, já acabou", destaca a cantora.

Climinha de intriga

Lucas Henrique, Wanessa e Yasmin conversam na cozinha do VIP sobre o clima da casa após o Paredão formado. "Eu vim ver se estava rolando alguma coisa aqui em baixo", comenta o Líder. "Nada, a gente veio fazer um achocolatado", conta Wanessa. "Está o maior climinha de intriga", diz Yasmin. "Está nada", discorda a cantora.

"Lógico que está", insiste a modelo. "Está só estranho. Aquele clima de amor e amizade que estava ontem não está mais, só isso", corrige Wanessa. "Davi, como sempre parece que não está no Paredão. Ele fica muito alegre. Percebeu que ele fica animado?", comenta a cantora.

Alerta de ex-aliado

Rodriguinho decidiu alertar seu ex-aliado, MC Bin Laden, sobre a situação do funkeiro no jogo. "Hoje foi bom. Hoje separou tudo. Hoje foi time, já era, separou. Já viu que é time aqui e time ali. Vamos defender eles e defender aqueles. Foi falado, acabou, declarado. Você é o único que não tem mesmo. Você mostrou ali que não tem", diz Rodriguinho.

"Vou jogar meu jogo", afirma o funkeiro. "Eu que não gostava de time estou no time. Você que gostava não está. Viu que loucura", analisa o pagodeiro. Ele continua e fala: "No início, você falava 'tem que ter um time'. Agora, você está sozinho. E eu, que falava não, agora estou", afirma Rodriguinho.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)