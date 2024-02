BBB 24: Davi faz promessa e diz que 'pau vai quebrar' no Sincerão com participantes

Antes de iniciar a transmissão ao vivo do Paredão deste domingo (11), Davi já especulava a possibilidade de enfrentar a votação popular desta semana por ser um dos alvos do Líder Lucas Henrique. Em uma conversa com Isabelle, o motorista de aplicativo afirmou que “o pau vai quebrar” se ele for para o Sincerão - dinâmica em que os emparedados participam -, prometendo que haverá briga na atividade.

“Já falei com você sobre isso”, chegou a alertar a amazonense. “O pau vai quebrar! A partir de agora, a panela vai amassar e vai começar a voar”, declarou Davi antes da votação.

Quem está no Paredão do BBB 24?

Davi foi indicado pelo Líder na noite deste domingo (11). Ao lado do baiano, disputam a permanecia da casa Isabelle e Marcus Vinicius.