Antes de Paolla Oliveira, Isabelle, do BBB 24, já se 'transformava' em animais em Parintins

Em 2024, Paolla Oliveira causou na avenida com uma novidade acrescentada à sua fantasia de rainha da bateria da Grande Rio. Na madrugada de segunda-feira (12), a atriz desfilou usando uma espécie de capacete que a "transformava" em onça. Mas, para Isabelle Nogueira, do BBB 24, essa inovação não é novidade.

A sister é cunhã-poranga do Boi Garantido no tradicional Festival Folclórico de Parintins, que acontece anualmente no Amazonas. A dançarina já se transformou em uma arara, em um gavião e em outros animais durante suas apresentações com o boi-garantido. A equipe de Isabelle postou vídeo com os momentos de transformação da sister.

A própria cunhã contou dentro da casa do BBB 24 sobre essas experiências. "Ano passado, eu tive transformação, que é virar bicho. Por exemplo, estou dançando aqui de cunhã-poranga. Aí, geralmente, eu viro de costas, quando eu faço uma transformação, e volto de algum bicho", disse Isabelle.

Isabelle chegou a revelar o truque para a fantasia do ano passado (uma máscara), mas destacou que o mistério adiciona ainda mais emoção à apresentação. "O belo é o segredo, porque ninguém sabe como eu faço... Eu mudo tudo, coloco asas...", relatou. "Eu amo virar bicho. A parte que eu mais gosto é a transformação", declarou Isabelle.