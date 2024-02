Mocidade Alegre é bicampeã do Carnaval de São Paulo 2024

A Mocidade Alegre foi a grande vencedora do Carnaval de São Paulo 2024, se tornando bicampeã. A apuração dos desfiles ocorreu na tarde desta terça-feira (13) no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista. Esse é o 12º título da Mocidade Alegre.

A atual bicampeã do carnaval paulistano foi a terceira escola a desfilar. Em sua apresentação ela resgatou as trilhas do Mário de Andrade pela cultura brasileira, com o trocadilho “Brasiléia Desvairada”, em alusão a “Paulicéia Desvairada”, coleção de poemas do expoente do modernismo. Confira o samba-enredo:

Dragões da Real ficou com o vice-campeonato desta vez. O desfile das campeãs será realizado neste sábado (17).

As últimas colocadas, Independente Tricolor e Tom Maior, foram rebaixadas no Carnaval de São Paulo 2024 e vão disputar o Grupo de Acesso no próximo ano.

Império de Casa Verde fica em 5º lugar

A cantora Fafá de Belém foi homenageada no sambódromo do Anhembi pela Império de Casa Verde, no grupo da elite do carnaval de São Paulo. Com o enredo "Fafá, a Cabocla Mística em Rituais da Floresta", a escola contou a história da artista paraense que é um dos principais nomes da música e cultura do Pará.

Império de Casa Verde ficou em 5º lugar e foi a penúltima a se apresentar. Em seu desfile a escola resolveu levar para a avenida o lado místico que Fafá de Belém mostra por meio de suas canções, do seu povo e de sua terra, a Amazônia. Muitos elementos exibidos durante a apresentação remetem ao Pará, incluindo um uma ala de 'romeiros e promesseiros' e ainda homenagens ao carimbo, aos botos e às festas juninas paraenses. As baianas referenciaram o manto de Nossa Senhora de Nazaré, mas com cocares e roupas amarelas e azul.