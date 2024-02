Carnaval de São Paulo: qual o samba enredo da Mocidade Alegre?

Dando continuidade à tradição carnavalesca de São Paulo, o Grupo Especial de Escolas de Samba, com 14 agremiações, desfilam na passarela do Sambódromo do Anhembi nesta sexta-feira (9) e sábado (10).

Campeã do carnaval paulistano em 2023, a Mocidade Alegre será a terceira a entrar na avenida do Sambódromo do Anhembi, no sábado (10), às 0h40 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Qual o samba enredo da Mocidade Alegre 2024?

Em busca da décima segunda vitória, a escola do bairro do Limão, apresenta o enredo "Brasiléia Desvairada: a Busca de Mário de Andrade por um País", assinado pelo carnavalesco Jorge Silveira.

O tema percorre o Brasil por meio de viagens que o escritor modernista Mário de Andrade fez, rever a identidade do Brasil e celebrar a cultura popular brasileira. Confira a letra do samba enredo:

“Sou dessa terra Filho da garoa fina. Onde a dura poesia, me fez arlequim. Retalho de um delírio insano, sagrado e profano, por tantos brasis. Trilhando caminhos de crença e paz. Dourado é teu chão… oh Minas Gerais! Eu vi no traço genial. A arte barroca, um dom divinal.

Jangadeiro ê… no banzeiro. No balanço navego teu rio-mar. Pra conhecer o teu sabor Marajó. Tem batuque na gira do carimbó”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)