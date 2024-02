Carnaval de São Paulo: qual o samba-enredo da Tom Maior?

Iniciando a temporada carnavalesca, as 14 Escolas de Samba do Grupo Especial de São Paulo desfilam com um novo samba- enredo e muita folia nesta sexta-feira (09) e sábado (10), no Sambódromo do Anhembi.

Sexta colocada no ano passado, a Tom Maior será a segunda a desfilar na avenida neste sábado (10). Com a promessa de agitar a avenida com muita folia e samba, a agremiação tem entrada prevista para às 23h35 (horário de Brasília).

Qual o samba enredo da Tom Maior 2024?

Neste ano, o enredo será “Aysú: uma História de Amor”, com a assinatura do carnavalesco Flávio Campello. O tema é uma releitura da clássica história do amor entre Orfeu e Eurídice em uma versão indígena. Veja a letra do samba-enredo:

“Lá pelas matas juremá. São caminhos de rudá, divino senhor. É flecha certeira no peito. Anahy, um sentimento que monã me entregou. Ressoa em mim supremo dom em cada alvorecer. O som da paz compõe o meu viver. No coração da aldeia sonha um curumim. Guaracy iluminou lendas que o tempo ensinou. O erro e a dor são o destino.

De quem foge do amor. Numiá… arapiá… A sede do poder que cega o olhar. Oh deus tupã, em seu afã. Vê na sete deusas toda forma de amar”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)