Quais foram os temas das escolas de samba 2023 de São Paulo?

O Carnaval se aproxima e as escolas de samba de São Paulo já estão na contagem regressiva para pisar na passarela do Sambódromo do Anhembi e defender as cores de suas bandeiras.

Para quem ama acompanhar os desfile de escolas de samba, o momento é único para relembrar os enredos dos anos anteriores. Críticas à intolerância religiosa e ao racismo estiveram entre os temas abordados no ano passado; confira os temas das escolas de samba de São Paulo em 2023!

Independente Tricolor- Guerra de Tróia

Acadêmicos do Tatuapé- Cultura histórica e belezas naturais de Paraty (RJ)

Barroca Zona Sul- Índigenas Guaicurus

Unidos de Vila Maria- Origem da escola

Rosas de Ouro- Luta do povo negro em busca de liberdade e igualdade

Tom Maior- Culto às mães pretas ancestrais

Gaviões da Fiel- Intolerância religiosa

Estrela do Terceiro Milênio- Humor

Acadêmicos do Tucuruvi- História de Bezerra da Silva

Mancha Verde- O xaxado

Império de Casa Verde- Ancestralidade, identidade cultural e construção por meio dos batuques

Mocidade Alegre- Yasuke, imigrante africano que se tornou samurai respeitado no Japão

Águia de Ouro- Questões existenciais

Dragões da Real- A história de João Pessoa (PB)

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)