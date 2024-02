Carnaval de Belém divulga calendário oficial para a folia na capital paraense

O Carnaval de 2024 em Belém começará a partir do próximo sábado, dia 10 de fevereiro. O calendário oficial divulgado pela Fundação Cultural do Município de Belém (FUMBEL) inicia pelo desfile dos blocos e escolas de samba do Distrito de Icoaraci. Em seguida, ocorrem atividades em Mosqueiro e em Outeiro. Os desfiles das escolas de samba de Belém ocorrerão nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro. O tão aguardado momento dos desfiles das escolas de samba do grupo especial será nos dias 01 e 02 de março.

VEJA MAIS

O primeiro bloco a desfilar em Icoaraci será a Associação Cultural Recreativa e Beneficente Unidos do Paracuri, a partir das 19h, na rua 15 de Agosto (4ª Rua), no dia 10 de fevereiro. “O Carnaval de 2024 em Belém vem com muitas novidades, por isso está deixando a população, a organização, as agremiações carnavalescas, com uma expectativa positiva de luz, de brilho, e de festa. Nós estaremos nos distritos já no período do calendário oficial. No dia 10 estaremos em Icoaraci, no dia 11 em Mosqueiro, no dia 13 em Outeiro”, destaca titular da Fumbel Inês Silveira.

A Aldeia Cabana receberá o Carnaval da capital paraense nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro com os blocos e as escolas de segundo e terceiro grupo. Nos dias 01 e 02 de março serão as escolas do grupo especial. “Estaremos com a Aldeia Cabana revitalizada, bem iluminada, segura, para todos os moradores da cidade de Belém, em especial os moradores do bairro da Pedreira, bairro do samba e do amor”, complementa a Inês.

O desfile das escolas do grupo especial começará às 20h no dia 1 de março com a seguinte ordem: Boêmios da Vila Famosa; Os Colibris; Deixa Falar; Escola de Samba da Matinha; e Embaixada de Samba do Império Pedreirense.

No segundo dia a programação começa às 19h. A primeira escola a entrar na avenida será O Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas da Batucada; e depois por ordem Império de Samba Quem São Eles; Bole Bole; Acadêmicos da Pedreira; Rancho Não Posso Me Amofiná; e por último, encerrando o Carnaval, o Xodo da Nega.

O presidente das Escolas de Sambas Associadas (ESA), Fernando Gomes, o Guga, está otimista que o Carnaval 2024 será melhor do que do ano anterior. “A gente realmente está muito animado porque abrimos segunda-feira a venda de freezas e mesas e já estamos com 50% vendidas. Ainda não começamos a vender os camarotes. A movimentação nas comunidades e escolas estão intensas, está um clima de Carnaval já, um clima de disputa das agremiações, que está muito bom”, relata.

“As escolas estão muito animadas. Está um clima de rivalidade como há muito tempo não se via. Tem escolas que estão bem preparadas, com trabalho de barracão e de fantasias bem adiantados, investindo para ser campeão. Não vai ter aquele lance de quem é campeã antes do desfile. Esse ano o título será disputado nos décimos de pontos”, assegura.

Desfiles oficiais

Icoaraci: O desfile oficial de carnaval inicia em Icoaraci, no dia 10 de fevereiro, sábado, com dois Blocos Carnavalescos e três Escolas de Samba. A programação está prevista para iniciar às 19h na Rua 15 de Agosto - 4ª Rua.

Mosqueiro: Com duas Escolas de Samba concorrendo no desfile oficial, em Mosqueiro, o concurso será realizado no dia 11 de fevereiro, domingo, com previsão de início às 19h. As agremiações estarão mostrando todo seu samba no pé na Rua Nossa Senhora do Ó - Vila.

Outeiro: No Distrito de Outeiro, o desfile oficial será realizado na Ilha de Caratateua, às 19h do dia 13 de fevereiro, terça-feira de carnaval. Com três Escolas de Samba e um Bloco Carnavalesco, o concurso ocorrerá na Rua do Estacionamento, conhecido como PISTÃO D’ÁGUA BOA. A previsão para iniciar o desfile é às 19h.

Belém: Nos dias 23, 24, 25, 01 e 02 de março, a Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel será invadida pelos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba do 1º, 2º e 3º grupo de Belém. Serão 5 dias de muita alegria e animação no bairro da Pedreira.

Programação completa

DISTRITOS

10/02/2024 – Sábado - 19h - Icoaraci

Local: Rua 15 De Agosto – 4ª Rua

Blocos Carnavalescos

1. Associação Cultural Recreativa e Beneficente “Unidos do Paracuri”

2. Associação Carnavalesca “Unidos da Vila Izabel”

Escolas de Samba

3. Associação R. B. C. “Gaviões da Vila”

4. Associação B. R.C. “Unidos da São Roque”

5. Associação Carnavalesca “Unidos da Baixada”

11/02/24 – Domingo - 19h - Mosqueiro

Local: Rua Nossa Sra do Ó – Vila.

Escolas de Samba

1. Escola de Samba “Peles Vermelhas”

2. Universidade de Samba “Piratas da Ilha”

13/02/24 – 19h - Terça-Feira

Ilha de Caratateua – Outeiro:

Local: Rua do Estacionamento (Pistão D’água Boa)

Blocos Carnavalescos - Outeiro

1.Grêmio Recreativo Cultural “Arco-Íris de Outeiro”

Escolas de Samba - Outeiro

2.Associação Carnavalesca “Encanto da Ilha”

3.Associação Carnavalesca e Cultural “O Sindicato”

4.Grêmio R. B. C. “Gaviões do Samba”

ALDEIA CABANA

23/02/24 - 20h – sexta-feira:

Escolas de Samba do 3º Grupo

Gr. Recreativo Escola de Samba “Paixão Rubro Negra”

Gr. Recreativo Escola de Samba “Rosa da Terra Firme”

Gr. Rec. Cult. “Universidade de Samba Nação Rubro Negra”

Associação Carnavalesca “Alegria Alegria”

Agremiação Carnavalesca “Caprichosos da Cidade Nova”

Associação Sócio Cultural e Carnavalesca “Guerreiros Do Samba E Do Amor”

Escola de Samba “Mocidade Botafoguense”

Sociedade Cultural do Pará “Embaixadores Azulinos”

24/02/24 - 19h – Sábado

Escolas de Samba do 2º Grupo

"Guardiões do Samba da Pedreira"

Associação Carnavalesca “A Grande Família”

A.C.B.C. “Coração Jurunense”

Grêmio Recreativo Escola de Samba “Mocidade Olariense”

Escola de Samba “Mocidade Unida do Benguí”

Associação Carnavalesca “Cacareco”

Associação Carnavalesca “Império Jurunense”

Grêmio Social e Recreativo Escola de Samba “Habitat do Boto”

25/02/24 - 18h – Domingo

Blocos Carnavalescos

Agremiação Carnavalesca e Cultural “Unidos da Pedreira”

Associação Carnavalesca “Mocidade Unida do Umarizal”

Associação Carnavalesca “Estrela Reluzente”

Grêmio Recreativo Cultural e Carnavalesco “Bloco do Sapo Muiraquitã”

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco “Estação Terceira”

Associação Carnavalesca, Cultural e Recreativa “Mocidade Alegrense da Pedreira’

Escolas de Samba do 3⁠º Grupo

Grêmio Recreativo B. Carnavalesco “Parangolé do Samba”

Associação Carnavalesca “Nova Mangueira”

Real Sociedade Cultural Carnavalesca “Portela”

01/03/24 - 20h – sexta-feira

Escolas de Samba do 1º Grupo

Escola de Samba “Boêmios da Vila Famosa”

Grêmio Recreativo Carnavalesco “Os Colibris”

Grêmio Recreativo e Carnavalesco “Deixa Falar”

Escola de Samba da “Matinha”

Associação Carnavalesca Sociedade “Embaixada de Samba do Império Pedreirense”

02/03/24 - 19H – Sábado

Escolas de Samba do 1º grupo

Grêmio Recreativo Escola de Samba “Piratas da Batucada”

Associação Cultural Recreativo Carnavalesco “Império de Samba Quem São Eles”

Associação Carnavalesca “Bole Bole”

Grêmio Recreativo.Escola de Samba “Acadêmicos da Pedreira”

Grêmio Recreativo Esportivo Beneficente Jurunense “Rancho Não Posso Me Amofiná”

Escola de Samba “Xodó da Nega”