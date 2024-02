Pré-Carnaval em Belém: confira a programação deste domingo

Belém já se prepara para o Carnaval 2024, que inicia dia 10 e se estende até a terça-feira (13). A uma semana antes do feriado, os foliões da cidade já podem se preparar e vestir suas fantasias para aproveitar este domingo repleto de programações nos bairros da capital.

VEJA MAIS

O tradicional bloco "Pato de Máscara" sai nas ruas de Belém pelo segundo ano consecutivo, às 9 horas, com concentração na praça Waldemar Henrique e percurso pela Boulevard Castilho França até a praça Dom Pedro II.

Embalado pelas vozes dos artistas Alba Maria, Adilson Alcântara, Pedrinho Callado e participação de Eduardo Du Norte, os brincantes sairão da Praça Waldemar Henrique, passarão pelo Ver-o-Peso e pela Praça do Relógio, até o destino final.

Às 14, haverá o "Ensaio Bloco das Matintas", ao lado da igreja do Carmo, com as atrações Batuque do Buraco, Priscila Cobra Venenosa e convidados. Já a partir das 15 horas, no Açaí Biruta, o bloco "Amor e Croco" se apresenta com a aparelhagem Crocodilo, o grupo I Love Pagode e artistas convidados. No mesmo horário, na Travessa Leão XII, o grupo de samba Fé No Batuque promete muita música ao lado dos Falsos do Carimbó, com o "Bloco da Resistência".

No Porto Folia, a banda Fruto Sensual e Pagode do Robinho farão a "Ressaca dos Blocos", com início às 15 horas e entrada gratuita para os foliões que estiverem com os abadás do Bloco da Bica, Kalango e Axé Pra Recordar.

O Savieira Cultural apresenta seu bloco "Vai dar pra chegar" a partir das 16 horas, com concentração na casa de eventos, localizada na rua dos Tamoios, no Jurunas, e cortejo até a loja Ná Figueredo, onde se apresentam o grupo de samba Fé No Batuque, Layse e os Sinceros e o DJ Jon Jon.

Ao fim da tarde, o grupo Pandeiro Livre e os cantores Renato Lu e João da Hora vão levar muita música e samba para a "Roda Aberta de Carnaval", na praça do Carmo, cidade Velha. A programação começa a partir das 17 horas, com os convidados Larissa Leite, Kleyton Silva, Amanda Furtado e Pedrinho Callado.

Retornando aos palcos após estar afastado por problemas de saúde, o cantor Júlio Cezar e o grupo Nosso Tom convidam diversos artistas para o "Pagode de Mesa", a partir das 16 horas, na Cervejaria Cabôca.

Para finalizar o domingo de pré-feriado, os Falsos do Carimbó, Ney Lima pela paz e Pawer realizam um show gratuito no teatro Margarida Schivassapa, no Centur, às 18 horas com o show "Cultura Livre - Carimbó". Às 19, o Clube da Guitarrada se apresenta no Apoena, na avenida Duque de Caxias e Mestre Thomáz leva convidados para o Coisas de Negro, no mesmo horário, uma das atrações que encerra a noite agitada pela cidade.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)