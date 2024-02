Arena da Folia: Ananindeua terá cinco dias de festa no Abacatão

O carnaval em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, promete ser movimentado com a programação do Carna Ananindeua 2024, na Arena da Folia. Serão cinco dia de festa com várias apresentações musicais. O evento vai do dia 09 e até dia 13 de fevereiro, com entrada gratuita.

A expectativa é reunir mais 60 mil foliões no Ginásio Almir Gabriel (Abacatão) durante todas as noites de festa. A festa terá, predominantemente, o ritmo das aparelhagens, dentre eles Carabao, Príncipe Nego e Rubi Light.

“Preparamos uma programação visando valorizar a nossa cultura e nossos artistas locais, além de movimentar a economia durante os cinco dias de festa, e claro, levar muita alegria aos foliões que irão passar o feriado de carnaval na nossa cidade”, ressaltou a secretária de Cultura de Ananindeua, Ediene Santos.

Durante a programação do Carna Ananindeua 2024 na Arena da Folia, será apresentada a Musa do carnaval deste ano.

Programação Arena da Folia

Dia 09/ 02, sexta-feira

18h DJ

19:30h - Apresentação da Musa do Carna Ananindeua 2024

20h - Carabao

Dia 10/02, sábado

18h - Príncipe Negro (DJ Edielson, DJ Edilson, DJ Marcos)

Dia 11/02, domingo

18h - Brasilândia

Dia 12/02, segunda-feira

18h- DJ Bruninho

20h- DJ Tarcísio

22h- DJ Fábio

23h- DJ Rodrigo

Dia 13/02,terça-feira)

18h- Rubi Light (com participação especial do DJ Gigio Boy)

Folia nos bairros

Além da programação no Abacatão, nos bairros também haverá folia. Durante todo o mês de fevereiro os “Blocos de Bairro” estarão nas ruas da cidade levando alegria e diversão para todas as famílias da cidade. Conforme a coordenação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), os blocos receberão o apoio da gestão em relação à segurança, organização e liberações. O GGIM também informou que será proibido a passagem dos blocos em ruas com tráfego de ônibus.

Carna Ananindeua 2024

A programação é extensa e serão sete dias de festa, com Bloco da Inclusão, Baile de Máscara da Terceira Idade e concursos de Musa Carna Ananindeua 2024. A novidade deste ano será um carnaval fora de época. O tradicional desfile com os Blocos de Micareta e Escolas de Samba irá ocorrer em maio, com mais três noites de festividade.



Bloco da Inclusão

Dia 09 de fevereiro, das 17h às 20h

Local de concentração: Em frente a Estação Cosmético - Av. Dom Vicente Zico (Arterial 18), Cidade Nova.

Chegada: Complexo Esportivo da Cidade Nova 8 - Estrada da Providência.

Baile de Mascara da Terceira Idade

Dia 16 de fevereiro, às 18h

Local: CRAS Estrela Ananin - Rua 11, Conjunto Julia Seffer, bairro Águas Lindas.