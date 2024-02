Carna Ananindeua 2024 promete movimentar as ruas da cidade

O tradicional Carna Ananindeua já está em sua 27ª edição e, em 2024, promete muita música e apresentações culturais aos foliões que forem curtir o período carnavalesco no município.

“O nosso objetivo é levar diversão e entretenimento a toda a população do município e manter vivas as tradições culturais locais, além de movimentar a economia da cidade”, afirmou a secretária da Secretaria Municiapal de Cultura de Ananindeua, Ediene Santos.

A programação é extensa e vai ter 7 dias de festa, com Bloco da Inclusão, Baile de Máscara da Terceira Idade e concursos de Musa Carna Ananindeua 2024, além da programação musical na Arena da Folia. A novidade deste ano é que o tradicional desfile com os Blocos de Micareta e Escolas de Samba irá ocorrer em maio, com mais 3 noites de festividade.

Nos bairros também haverá folia, durante todo o mês de fevereiro os “Blocos de Bairro” estarão nas ruas da cidade levando alegria e diversão para todas as famílias da cidade. De acordo com a coordenação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), os blocos receberão o apoio da gestão em relação à segurança, organização e liberações. O GGIM também informou que será proibido a passagem dos blocos em ruas com tráfego de ônibus.

Programação

Dia 09 de fevereiro, das 17h às 20h

Bloco da Inclusão

Local de concentração: Em frente a Estação Cosmético - Av. Dom Vicente Zico (Arterial 18), Cidade Nova.

Chegada: Complexo Esportivo da Cidade Nova 8 - Estrada da Providência.

Dia 09 a 13 de fevereiro, a partir das 18h

Arena da Folia (com apresentação especial da Musa do Carna Ananindeua 2024)

Local: Estacionamento do Ginásio Almir Gabriel (Abacatão), Aterial 5 - B, Cidade Nova.

Dia 16 de fevereiro, às 18h

Baile de Mascara da Terceira Idade

Local: CRAS Estrela Ananin - Rua 11, Conjunto Julia Seffer, bairro Águas Lindas.