Bloco 'Recordar Mosqueiro' promete trazer a nostalgia dos anos de ouro do carnaval na ilha em 2024

Como não lembrar das multidões que acompanhavam o trio elétrico pelas ruas de Mosqueiro? A época traz recordações e nostalgia para muitos paraenses que foram embalados pelos sucessos da Timbalada, Ricardo Chaves, Banda Eva e tantos outros que marcaram. E no carnaval 2024, o bloco “Recordar Mosqueiro” promete reviver as emoções dos anos de 1990 da quadra do Rei Momo na bucólica, na segunda-feira de carnaval, dia 12 de fevereiro.

A ideia de criar um bloco que trouxesse a mesma energia do carnaval grandioso que a ilha recebia, surgiu da memória de 4 amigos: Victor Tavs, Milver Silva, César Júnior e Alberto Neto que acreditam que Mosqueiro merece um carnaval como nos ‘velhos tempos’. “A vontade de criar o bloco surgiu durante uma conversa, no primeiro dia do ano, na casa do Milver. Relembrando outros carnavais, me recordei de que, em 1999, também montei um bloco com essa mesma pegada. Então, surgiu a ideia de formar um novo bloco com essa proposta já para este ano de 2024”, explicou Victor Tavs, um dos idealizadores do evento.

Os organizadores do bloco estreante na Ilha, estimam que o “Recordar Mosqueiro” deve puxar o trio para cerca de 500 foliões ao som de um repertório que deixa saudades, com os hits dos carnavais da década de 90.

O trio deve sair da Rua do Jambeiro, na Praia do Bispo, onde vai acontecer a concentração dos foliões. Antes da saída do cortejo duas atrações são aguardadas, com dj, samba e pagode para o esquenta da festa. Para quem adquirir os abadás, haverá também direito a open bar de caipirinha. O trajeto tem saída oficial marcada para às 20h e vai percorrer várias ruas da ilha de Mosqueiro.

“Nosso bloco tem como objetivo levar alegria e entretenimento aos seus foliões de Mosqueiro, além de fomentar o comércio local e o turismo da ilha. Vamos levar muita animação desde a concentração até a dispersão, com música ao vivo, claro, tocando hits da época com muito axé, como Chiclete com Banana, Timbalada, Jorge Ben Jor e marchinhas de carnaval”, finalizou Victor.

O bloco “Recordar Mosqueiro” vai acontecer no próximo dia 12 de fevereiro, na segunda-feira de carnaval. Os abadás já estão disponíveis e até dia 31 de janeiro, serão vendidos pelo valor promocional de R$35. Para comprar, basta entrar em contato via WhatsApp, com o número (91) 98908-6478.