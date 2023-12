Escolas de Samba de Belém se preparam para o carnaval 2024

Com a proximidade do final do ano, a capital paraense começa a viver seus primeiros gritos de carnaval. As Escolas de Samba Associadas (ESA), instituição que gere o carnaval de Belém, realizou o sorteio da Ordem de Desfiles das Escolas de Samba e com isso os grupos já começam os preparativos para o grande espetáculo de fevereiro na Aldeia Cabana.

A ESA, que passou em 2023 pelo pleito eleitoral, elegeu como presidente Fernando “Guga” Gomes, que anteriormente foi diretor de carnaval da instituição e presidente do Rancho Não Posso me Amofiná. Guga falou da importância da ESA assumir o seu papel de gestora do concurso oficial das escolas de samba, realizado pela Prefeitura Municipal de Belém. “O sorteio da ordem de desfiles foi feito como um grande evento, com a presença das comunidades e das torcidas. Isso mostra o fortalecimento e união das escolas de samba de Belém, é o que queremos com essa gestão”.

Fernando garantiu ainda que o desfile de 2024 é um início de uma grande retomada da tradição do Carnaval de Belém dos anos de 1980 e 1990. “Para isso, temos mobilizado uma rede de parceiros que estão interessadas em nos ajudar nessa missão. Está um movimento muito bacana, da juventude, dos idosos. São muitas gerações que participam desse projeto que na verdade, dura o ano inteiro”, explicou.

Fernando explicou que em 2024, o Carnaval de Belém não seguirá o calendário oficial e nacional. “As escolas vão desfilar nos dias 01 (sexta-feira) e 02 (sábado) de março, fugindo um pouco da tradição”, contou. Ainda seguindo o presidente, a decisão de não seguir o calendário oficial foi uma estratégia. “Dessa forma, podemos ter mais pessoas na avenida, que não vão estar viajando na época do carnaval oficial ou trabalhando em outras localidades. Isso foi um acordo geral em que todos se sentiram comtemplados”, destacou.

Carnaval Sustentável de Belém

Fernando também adiantou que para 2024, haverá a ideia do “Carnaval Sustentável”. Uma ideia que se sustenta em dois pilares. “O primeiro, vamos colocar em prática agora: de ter o recolhimento de 100% dos lixos que forem descartados na avenida, assim como materiais de fantasias. Vamos ter parceria com os catadores para isso”, declarou.

Já o seguindo pilar é um projeto para 2025, o ano da COP na Amazônia. “Vamos desenvolver em Belém uma cadeia de produção que vai transformar o lixo em materiais recicláveis para serem utilizados no carnaval, vamos com isso, empregar pessoas e gerar oportunidades”, concluiu o presidente.

Escolas de Samba de Belém

Para a diretora de eventos da Associação Carnavalesca Bole-Bole, Mônica Costa, a expectativa para o carnaval de 2024 é a melhor possível. “Apesar da grande responsabilidade de fazer um desfile à altura do Carnaval 2023, quando o Bole-Bole se consagrou campeão, recebendo notas máximas em quase todos os quesitos”, destacou.

Com enredo denominado, “Juriê, a fantástica energia da floresta", Mônica afirmou que ele foi pensado em um antigo sonho. “Foi planejado ainda pelo presidente de honra, Herivelto Martins, o Vetinho, que também é o compositor do samba e se inspirou na sua vivência no município de Mojú para criar o enredo, que foi escrito pela nossa carnavalesca Cláudia Palheta“.

Mônica destacou ainda que os parauaras/amazônidas precisam conhecer, amar e respeitar as "coisas" da floresta. “Juriê vem para reacender em nós esse orgulho de sermos ‘povo da floresta’ e continuar passando de geração à geração nossos saberes”, garantiu a diretora.

O Carnaval de 2024 também terá um gostinho especial para o Presidente da Escola de Samba Boêmios da Vila Famosa, Arlindo Araújo Júnior, “vamos abrir o desfile neste carnaval, e voltamos esse ano para o Grupo Especial, ou seja, nosso intuito é fazer história”, garantiu. Arlindo enfatizou ainda que a escola vai procurar levar para avenida através da arte, suas mensagens principais: fé, solidariedade, respeito e amor.

Luiz Moura, interprete oficial da Escola de Samba Boêmios da Vila Famosa, afirmou que a escola vem evoluindo bastante com o passar dos anos. “Nosso enredo para 2024 é bastante criativo, falo sobre o Padre Bruno Sechi, tangenciando com a história do Dom Quixote”. Ainda segundo o interprete, a equipe é jovem e praticamente a mesma que conquistou o título do acesso em 2023. “O samba é de minha autoria, em parceria com Silva Jr. e o Professor Rogério. Com certeza vamos abrir o desfile com grande estilo e em uma grande festa!”, garantiu.

Confira a Ordem dos Desfiles das Escolas de Samba de 2024:

Sexta-Feira (01/03):

1 – Boêmios

2 – Os Colibris

3 – Deixa Falar

4 – Matinha

5 – Embaixada

Sábado (02/03):

1 – Piratas

2 – Quem São Eles

3 – Bole Bole

4 – Acadêmicos

5 – Rancho

6 – Xodó da Nega