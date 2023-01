Escolas de samba farão ensaio técnico na Aldeia Cabana

O folião belenense começará a sentir o gostinho da volta do Carnaval oficial na Aldeia Cabana Davi Miguel, nas próximas terça, quarta e quinta-feiras, 7, 8 e 9, com o ensaio técnico das escolas de samba que irão participar do desfile oficial do 1º grupo de Belém. Os ensaios começarão com a concentração, sempre a partir das 20h, e o início dos ensaios às 21h. O desfile oficial das escolas do 1º grupo acontecerá nos dias 11 e 12, antes, na sexta-feira, 10, será a vez das escolas do 2º grupo.

O ensaio técnico é o “esquenta” do carnaval e costuma atrair grande público, incluindo os integrantes das escolas e as torcidas dos bairros. O ensaio tem a participação de todas as escolas de samba que entrarão no corredor da folia na ordem em que irão se apresentar no desfile oficial.

O diretor de harmonia da escola de samba Bole Bole, Kleber Oliveira, uma das que vai participar do ensaio técnico, explica que o objetivo “é fazer um reconhecimento espacial onde a escola vai desfilar”. Para isso, a Bole Bole vai levar boa parte da sua estrutura para o ensaio, incluindo comissão de frente, passistas, porta-estandarte, baianas, mestre-sala e porta-bandeira, ritmistas e cantores.

“No ensaio, todos os quesitos serão apresentados. Haverá a parada em frente à cabine dos jurados, sem que eles estejam lá, e também o recuo da bateria. Todo o processo como se fosse o desfile oficial. A diferença é que não vale ponto. A gente não leva as alegorias, nem todos os brincantes das alas e preparamos roupas diferenciadas para o ensaio que é para manter a surpresa no dia do desfile oficial”, acrescenta.

Ordem do ensaio técnico

De acordo com a ordem dos ensaios técnicos, anunciada pela Prefeitura de Belém, o corredor da folia vai receber, no dia 7, as escolas de samba Acadêmicos da Pedreira, a partir das 21h; o Império Pedreirense, às 22h10; e o Rancho Não Posso Me Amofiná, às 23h20. Já no dia 8, irão fazer o desfile técnico as escolas Piratas da Batucada, às 21h; Deixa Falar, às 21h10; e Os Colibris, às 23h20. E no dia 9, serão o Xodó da Nega, às 21h; Bole Bole, às 22h10; Matinha, às 23h20; e Império do Samba Quem São Eles, à 1h30 da madrugada.

Desfiles Oficiais em Belém

O samba voltará a reinar na Aldeia Cabana no dia 10 com as escolas do 2º grupo, com o início dos desfiles às 20h. A ordem sorteada para a apresentação das agremiações é a seguinte: Mocidade Olariense, Mocidade Unida do Bengui, Boêmios da Vila Famosa, Império Jurunense, Cacareco, Coração Jurunense, Habitat do Boto e A Grande Família.

E no esperado desfile das escolas do 1º grupo, no dia 11, a festa recomeçará às 22h, na seguinte ordem: Acadêmicos da Pedreira, Império Pedreirense, Rancho Não Posso Me Amofiná, Piratas da Batucada e Deixa Falar. No dia 12, a sequência do desfile do 1º grupo será a seguinte: Os Colibris, Xodó da Nega, Bole Bole, Matinha e Quem São Eles.

3º grupo, blocos e distritos

A Aldeia Cabana volta a receberá a folia de carnaval no dia 17, com o desfile das escolas de samba do 3º grupo a partir das 19h, e, no dia 18, o desfile de blocos de carnaval, às 20h.

Já no dia 19, as escolas de samba da ilha de Mosqueiro irão desfilar na Rua Camilo Salgado (Rua do Aeroporto), a partir das 21h.

Nos dias 20 e 21, será a vez do distrito de Icoaraci apresentar a folia na Rua 15 de Agosto (4ª Rua). Nos dois dias, o desfile de blocos começará às 20h, e o das escolas de samba, às 21h.

Também no dia 21, a ilha de Outeiro terá o carnaval oficial na Avenida Paulo Costa, com o desfile de blocos a partir das 20h, e o desfile de escolas às 21h.