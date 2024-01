Piratas da Batucada completa 50 anos de história no carnaval de Belém

O Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Piratas da Batucada completou, nesta segunda-feira (1°), 50 anos de história no Carnaval de Belém com um arrastão pelo bairro da Pedreira. A programação contou com um arrastão com os principais quesitos, bolo e show de samba, na sede.

Aproximadamente 500 pessoas entre brincantes e integrantes da escola participaram da folia. A saída ocorreu às 18h, da Travessa Angustura. Seguiu pela Rua nova, Antônio Everdosa e retornou para a sede.

Este ano, o Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Piratas da Batucada traz os 50 anos no enredo do Carnaval de Belém. O tema será "Por mares nunca dantes navegador, desvendando a última fronteira". O G.R.E.S será a primeira escola a desfilar no dia 3 de março, na Aldeia Cabana David Miguel.

Como novidade para 2024, subiu para o 1° porta-estandarte o Philipe Egon, que até ano passado desfilada como 2°. Houve a estreia, Gabriel Borges entrou para o time Piratiano, como 3° Mestre-sala. Para a bateria, a Rainha deste ano é a Luanny Souza, que está há quatro anos desfilando pelo Piratas. Outra destaque da escola é a princesa da bateria, Letícia Bragança.

"Eu saí ano passado como passista e essa ano ganhei essa oportunidade. Era meu sonho, mas a minha mãe nunca deixou. Completei 18 anos e decidir seguir junto a agremiação", disse a princesa.

O Presidente de Honra do Piratas da Batucada, Ricardo Fernandes, falou dessa marca na história do carnaval. "Completar 50 anos é maravilhoso, porque batalhamos muito tempo como bloco, no grupo de acesso e, agora, no especial. Vamos fortes em busca do Bi-campeonato, fazer bonito assim como o alcançado na gestão de Sandro Sena com o enredo de Miguel Santa Brígida, em 2020", reforça.