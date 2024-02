Viviane Araujo aquece o clima para o Carnaval com look dourado

Viviane Araujo já está em clima de folia! Rainha de bateria da Mancha Verde em São Paulo e do Salgueiro no Rio, ela deixou seus seguidores babando nesta quarta-feira (31) ao compartilhar fotos de seu look carnavalesco.

Toda em dourado, com aplicações de pedras em seus seios, calcinha e acessórios, Viviane esbanjou beleza e sensualidade nos cliques. "Vem fevereiro!!! Vem carnaval! Tô te esperando!!!!", escreveu ela na legenda da postagem.

VEJA MAIS

A publicação rendeu uma chuva de elogios dos fãs nos comentários. "É dona Viviane... tá babado, hein? Haja elogio, a mulher tá maravilhosa minha gente!", disse um. "Deveria vir a legenda: imagens fortes. Perfeita!!!", declarou outra. "RAINHAAAA!!!", exclamou um terceiro.

Com o Carnaval se aproximando, Viviane Araujo já começou a se preparar para os desfiles. A musa vem intensificando seus treinos e promete fazer arrasar na avenida.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)