Gretchen escolhe look rendado para bloco LGBT+ em São Paulo

Gretchen já está em clima de folia! A cantora pulou no Festival Pré-Carnaval do Agrada Gregos, o maior bloco LGBT+ do Brasil, neste domingo, 28, em São Paulo, no qual se apresentou no palco. Para curtir o evento, a cantora acompanhada do marido, Esdras de Souza, escolheu top e biquíni pretos, com macacão de renda da mesma cor por cima.

Gretchen e Esdras, quer se casaram em 2020 em Belém do Pará, trocaram beijos ao chegar no evento. Ela já foi criticada por internautas por usar roupas que, eles acreditam, não seriam apropriadas para sua idade e defendeu seu direito de vestir o que quiser.