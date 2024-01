Gretchen rebate comentários de Rodriguinho sobre corpo de Yasmin Brunet: 'Indignada'

Na tarde deste sábado (13), Gretchen usou as redes sociais para rebater os comentários feitos pelo cantor Rodriguinho sobre Yasmin Brunet dentro do Big Brother Brasil 24. A rainha do rebolado criticou a atitude de Rodriguinho com outros brothers e sisters dentro do reality e revelou que fará campanha para a saída do cantor, quando estiver no paredão.

Por meio de live no Instagram, Gretchen comentou estar indignada com as falas que Rodriguinho tem feito sobre o corpo de Yasmin. “Como é que se dá palco para pessoas como esse cara?! Quem é esse Rodriguinho para fazer o que está fazendo?!", iniciou a artista.

"Estou indignada. Não existe homem mais boçal. Ele foi desrespeitoso com a Yasmin. Onde já se viu ficar olhando pelas câmeras a pessoa tomar banho ou falar que ela tá velha e largada. A Yasmin não é nada disso”, afirmou Gretchen.

A rainha do rebolado ainda ironizou dizendo que os homens do BBB 24 precisam se olhar no espelho. “Precisa avisar a galera do BBB para botar um espelho bom na área masculina. Um espelho de cristal que dá para ver de verdade quem você é, porque eu acho que ele não tem espelho na casa dele. Não é possível ele querer falar que a Yasmin está daquele jeito e não se olhar. Primeiro ele tem que se olhar e vê como ele é para depois querer falar de uma mulher daquela”, afirmou.

Gretchen ainda criticou as falas de Rodriguinho a outros participantes do reality e afirmou que fará campanha contra ele durante o programa. “Ele [Rodriguinho] é preconceituoso, machista, desrespeitoso, xenofóbico e tudo de ruim ele tem. Falou da Isabelle, falou do Davi, mas quem é ele para querer falar?! Se depender de mim e dos meus mutirões, ele está fora. Espero que as mulheres desse Brasil enxerguem esse tipo de homem desprezível”, declara.