Funkeira se manifesta após ser envolvida em suposto ménage de Belo e Gracyanne Barbosa; entenda

A polêmica envolvendo um suposto ménage - uma relação afetiva entre três pessoas - entre Belo e Gracyanne Barbosa com o ex-jogador do Flamengo Adriano Imperador continua dando o que falar na internet. Após o atleta negar o envolvimento amoroso com o ex-casal, foi a vez da cantora Perlla também se manifestar sobre o assunto. A artista, que tinha sido acusada de ser conivente com a aventura sexual do pagodeiro e a influencer fitness, desmentiu a informação na última segunda-feira (29), por meio da assessoria jurídica.

“Ela desconhece completamente as alegações feitas em seu nome e repudia veementemente qualquer tentativa de associá-la a tais comentários difamatórios”, disse em nota enviada à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Ainda no pronunciamento, que veio por intermédio do advogado Fernando Arruda, Perlla afirmou que respeita a privacidade e a vida pessoal dos “seus colegas de indústria do entretenimento” e “reitera seu compromisso em manter uma conduta ética e profissional em todas as suas interações públicas e privadas”.

Entenda a polêmica

Tudo começou quando o jornalista Bruno Di Simone afirmou que a funkeira sabia da aventura de Belo e Gracyanne, e tinha sido uma das pessoas que confirmou a informação. “Inclusive, eu tive informações de fontes seguras, uma cantora que gravou com o Belo confirmou também essa história pra mim”, disse ele para a colunista Lalinha, do portal Páhnorama.

Questionado sobre quem seria, Bruno apontou Perlla como a informante. “Ela foi mais uma pessoa que confirmou, pois ela também já sabia dessa história”, afirmou.