‘Sorriso Maroto – As Antigas’: Sorriso Maroto traz show para Belém com principais hits da carreira

O Sorriso Maroto vem viajando pelo Brasil para mexer com a emoção dos fãs. Desde 2023, eles estão com a turnê “Sorriso Maroto – As Antigas”, que terá sua segunda apresentação em Belém. No repertório só os sucessos antigos da banda, a apresentação será nesta terça-feira (30), no estádio do Mangueirão, com a abertura dos portões marcada para às 21h.

“O sucesso foi tão grande ano passado, por todas as cidades que passamos, que resolvemos fazer mais uma leva de shows pelo Brasil. E, claro, Belém não podia ficar de fora. Dessa vez no Mangueirão, diferente de maio do ano passado quando estivemos aí. O show é todo cheio dos nossos sucessos, mais de 3 horas de apresentação e a gente espera todo mundo lá”, antecipa Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto.

Na apresentação citada acima, foram mais de 17 mil cantando os hits da banda. Além do setlist ser a grande atração do “Sorriso Maroto – As Antigas”, a festa proporciona uma experiência que vai além dos palcos, e inclui Karaokê, tirolesa, totens interativos e diversas outras ações para os fãs.

“Nós sempre buscamos a inovação, sempre trazendo novidades para os nossos fãs e para atrair novos públicos também. Gostamos de sempre enriquecer nosso repertório, mas claro, sem perder a essência dos nossos clássicos. A gente tem muito orgulho da nossa trajetória. Cada um de nós entende seu papel na banda, sua importância, e colocamos sempre o bem da banda em primeiro lugar. Todas as decisões são tomadas pelo bem da banda”, pontua Bruno.

Formado em 1997, o Sorriso Maroto atualmente tem uma rede de fãs e admiradores por onde passa, e em Belém não é diferente. Desde a sua origem, Bruno Cardoso, Cris Oliveira, Fred Araújo, Vinícius Augusto e Sérgio Jr, sempre colocam a capital paraense na rota das suas turnês. Os meninos têm recordações especiais daqui, incluindo a sua última apresentação.

“Na primeira vez que fomos com essa turnê para Belém, tinha mais de 17 mil pessoas que nos receberam muito bem e cantaram todas as músicas. No dia do show, teve uma queda de energia e ficamos um tempo com os instrumentos desligados e eu fiquei cantando uns 15 minutos, sem microfone, à capela. O público veio junto e cantaram em um grande coro junto com a gente. Foi muito especial”, relembra Bruno.

Prestes a completar 30 anos de carreira, o Sorriso Maroto deu de presente essa turnê para o público e ainda disponibilizou nas plataformas de música algumas apresentações. “A ‘Sorriso – As Antigas’ foi gravada em algumas cidades ano passado (São Paulo, Belo Horizonte e Salvador). E dessas gravações geramos um DVD ao vivo. A primeira parte dele saiu em abril, com 13 faixas. Em breve a gente vem com mais três partes”, finaliza.

Tanta conexão, deixa os meninos confusos ao escolher uma canção especial para o público de Belém. “Acho que é difícil escolher uma. Nosso repertório desse show ‘As Antigas’ contempla toda nossa carreira. Acho que cada fã tem sua preferida. Mas acredito que as preferidas sejam os clássicos mesmo, que mexem com o coraçãozinho dos fãs, mas que também emocionam a gente no palco”, conta o vocalista.

Em cada cidade que passa com essa turnê, o Sorriso Maroto desenvolve o programa “Espalhando Sorrisos”, um projeto que vai promover a inclusão social através do cuidado oral de pessoas em vulnerabilidade. Em Belém, será doado 5 reais de cada ingresso do show da turnê “Sorriso Maroto – As Antigas” para a Ong ‘Sorrisos Dos Rios’, que vai custear um mutirão de saúde oral para crianças, adolescentes e adultos.

Agende-se

Data: hoje, 30

Hora: 21hs

Local: Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença (Mangueirão) - Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão