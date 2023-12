Andressa Ferreira pede respeito ao relacionamento com Thammy Miranda

A modelo Andressa Ferreira postou fotos ao lado do marido, Thammy Miranda, para defender a relação de dez anos com o filho da cantora Gretchen, com quem teve Bento Miranda. Em uma rede social, Andressa postou cliques feitos pelo casal no último final de semana, enquanto curtiam em grande estilo, e aproveitou para mandar um recado para aqueles que criticam os gays.

"Respeita nossa história, são 10 anos juntos, com muito respeito! O melhor presente que Deus nos concedeu? Nosso filho! Resultado do nosso AMOR!", declarou a famosa. "Acho tão feio quem fala mal de gay e tem a vida toda errada, sem moral! Trai a esposa, engana os outros, deseja a mulher do próximo, não honra os pais... E ainda julga", disparou ela em um comentário.

Andressa Ferreira também postou fotos de Bento já crescido. O garoto chamou a atenção dos internautas pelo tamanho.